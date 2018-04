Pasquetta insanguinata sulle strade nella Provincia di Ragusa. Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata del 2 aprile sulla strada Donnalucata – Marina di Ragusa, nei pressi dell’ex discoteca La Fazenda. A perdere la vita Carla Barone, di Comiso, che avrebbe compiuto 26 anni tra pochi giorni. Il sinistro nei pressi della rotatoria di contrada Maulli, purtroppo già teatro di gravi incidenti. Sembra che Carla fosse a bordo di una moto condotta dal fidanzato, quando, per cause ancora da chiarire il mezzo è finito sull’asfalto. Una caduta che non ha lasciato scampo alla giovane: sebbene i soccorritori siano arrivati in tempo e abbiano tentato il massaggio cardiaco, Carla è morta qualche istante dopo lo schianto.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale. Dopo l´ispezione cadaverica disposta dalla procura, il corpo è stato riconsegnato alla famiglia per i funerali. Il fidanzato della giovane, trasportato in ambulanza all´ospedale Civile di Ragusa, è stato giudicato dai medici guaribile in 40 giorni per le lesioni riportate. Oltre alle ambulanze, è intervenuta anche la polizia stradale per i rilievi e per regolare il traffico veicolare. La moto, come da prassi, è stata sequestrata. L’incidente si è verificato alle 20,45, con i due ragazzi che procedevano in direzione Marina di Ragusa.

Carla Barone sognava di fare la graphic designer e solo un mese fa si era laureata all’Accademia di Belle Arti di Catania, che l’ha voluta ricordare così – attraverso una nota diramata dal Direttore: “L’Accademia tutta si stringe al dolore della famiglia Barone. Non è mai pienamente comprensibile la morte, ma quando arriva da giovani è difficile non pensarla irreale o ingiusta. L’Accademia tutta, dal Direttore, i docenti gli studenti partecipa al dolore di familiari e amici per la scomparsa di Carla Barone, recentemente diplomata al biennio specialistico in graphic design nella nostra istituzione, a pieni voti”. I funerali di Carla si terranno oggi alle 16.30 alla Chiesa dei Santi Apostoli di Comiso.