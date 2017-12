Drammatica scoperta nella mattinata di giovedì in un'abitazione di Borgoratti, quartiere popolare di Genova. In casa giaceva il corpo senza vita e in avanzato stato di decomposizione di una donna mentre al suo fianco era seduto il figlio che l'avrebbe vegliava per oltre una settimana senza che nessuno si accorgesse del decesso. La vittima è una anziana donna di 78 anni, Giovanna Pedori, che, secondo il medico legale intervenuto sul posto, sarebbe morta almeno da una settimana in circostanze sicuramente traumatiche. In tutto questo tempo il figlio, un 47enne malato psichiatrico di cui lei si prendeva cura, è stato a vegliarla in casa.

Il corpo della donna è stato trovato oggi dai medici del 118 e dai carabinieri di Genova che sono entrati in casa dopo la segnalazione di alcuni vicini facendo la macabra scoperta. Del caso è stata subito informata la Procura del capoluogo ligure e i militari hanno aperto immediatamente una indagine. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Sul cadavere erano evidenti segni sul collo compatibili con uno strozzamento anche se il medico legale Marco Salvi, intervenuto per il primo sopralluogo, avrebbe accertato la presenza di altri segni che potrebbero far pensare che la donna si possa essere ferita in seguito a una caduta. Maggiori certezze arriveranno dai risultati dell'autopsia sul cadavere già disposta dal Pm titolare delle indagini per accertare le cause del decesso. Sul posto oltre agli investigatori del nucleo operativo anche gli esperti della sezione rilievi per raccogliere i reperti.