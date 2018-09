Una 35enne, mamma di tre bambini, è morta improvvisamente durante le vacanze estive con la sua famiglia. Emma Rees, che presto avrebbe sposato l’uomo con cui era fidanzata da 14 anni, era al quarto giorno di campeggio a Solva, in Galles, quando la tragedia è avvenuta, lo scorso 20 agosto. La donna originaria di Barry, è crollato mentre camminava attraverso un campo nel Pembrokeshire, come riporta Wales Online. Trasportata d’urgenza in ospedale, è deceduta poco dopo.

“Sembrava tutto normale, è successo all’improvviso” ha detto il compagno, Ben Fitzgerald, 37 anni. L’uomo ha descritto Emma come la sua "anima gemella" e ha detto che la donna assumeva farmaci per una ghiandola tiroide iperattiva, ma era comunque in forma e in buona salute. "Ero in uno stato di shock totale, in realtà lo sono ancora adesso” ammette. “Ricordo che sono andato in bagno a vomitare. Abbiamo tenuto i piccoli lontano da quello che stava succedendo quando è successo” dice. La coppia stava discutendo del proprio futuro anche in quei giorni. “Ci eravamo fidanzati qualche anno fa, ma non avevamo mai fatto il grande passo. In realtà, quando siamo saliti in macchina, abbiamo discusso del matrimonio” dice Ben.

L’uomo ha dato la drammatica notizia della morte di Emma ai loro due figli, Aneurin, 7, e Finn, 5 anni, in ospedale. La donna aveva anche un figlio di 18 anni, Christopher, nato da una precedente relazione. "Il nostro bambino di cinque anni soffre di autismo, la sua reazione è stata che non può e non vuole elaborare la morte di sua madre” spiega l’uomo. "Emma era davvero una persona magica e piena di vita, era una persona gentile, generosa, appassionata e appassionata. Era eccezionale nel tirare fuori il meglio delle persone” dice ancora Ben.

Una pagina di raccolta fondi è stata istituita per la famiglia di Emma con tutti i proventi che saranno donato ai tre figli.