Qualcuno lo ha già definito "un vero miracolo del Natale", una morte prematura avvenuta alla vigilia di Natale infatti ha ridato vita e nuove speranze ad altre tre persone che hanno potuto essere sottoposte al trapianto degli organi donati. È accaduto a Torino dove una vera e propria maratona di trapianti messa in atto tra il 24 e il 25 dicembre all'ospedale Molinette, ha permesso a tre donne di beneficiare della donazione di reni polmoni e fegato di una 48enne che ha perso la vita all’ospedale Maria Vittoria per un’emorragia cerebrale.

Diverse equipe di medici infatti si sono messi al lavoro facendo partire la macchina degli espianti per poi iniziare a notte inoltrata gli interventi chirurgici. In un caso si è trattato di un raro trapianto combinato fegato-rene durato 7 ore ed eseguito su una paziente di 59 anni affetta da epatopatia policistica. I due polmoni sono stati impiantati su una paziente di 52 anni affetta da broncopneumopatia cronico ostruttiva in una operazione durata cinque ore, mentre il secondo rene è stato trapiantato su una quarantaquattrenne affetta da glomerosclerosi in un intervento chirurgico durato quattro ore. Tutte le operazioni sono state definite tecnicamente riuscite e le pazienti sono state portate nei vari reparti di terapia intensiva dove ora sono ricoverate. Le cornee e la cute della donatrice invece sono a disposizione delle relative banche dei tessuti.