Non ce l'ha fatta la piccola Braylynn Lawhon, la bambina di 5 anni affetta da un devastante cancro al cervello la cui immagine in ospedale con accanto il nonno malato terminale che piange aveva fatto il giro del mondo. La piccola si è spenta lunedì scorso nell'ospedale della Florida, in Usa, dove era ricoverata da tempo e dove era stata immortalata col nonno in lacrime, anche lui malato di cancro e affetto da Sla. "La nostra dolce Braylynn, la nostra principessa guerriera, ha guadagnato le sue scintillanti ali d'angelo rosa" hanno scritto dalla famiglia su facebook annunciando la sua scomparsa.

Alla piccola era stato diagnosticato il Diffuse Intrinsic Pontine Glioma, il tumore cerebrale più letale tra i bambini, appena all'inizio del dicembre scorso. In poche settimane la sua situazione si è aggravata ed è stato necessario attaccarla alle macchine salvavita. La storia di Lawhon si è diffusa rapidamente sui social media la scorsa settimana commuovendo tutti quando la madre, Ally Parker, ha condiviso una foto su Facebook del padre malato terminale, Sean Peterson, che in lacrime salutava sua figlia per l'ultima volta.

Il 49enne, a cui è stato diagnosticata la SLA nel 2016 e un tumore al midollo osseo poco dopo, domenica scorsa infatti era andato a salutare la nipotina proprio perché le condizioni della piccola si erano aggravate. Il momento è stato catturato dalla fotocamera della figlia e madre della bimba, facendo commuovere migliaia di persone. "L'anno scorso è stato difficile per noi, ma non posso nemmeno cominciare a spiegare quanto sarà difficile quest'anno. Tra pochi giorni dovrò seppellire questa bellissima bambina. Mesi, forse anche settimane, più tardi, dovrò seppellire mio padre", aveva scritto Ally Parker.