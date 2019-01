E' morta dopo aver realizzato il suo sogno: sposare il padre dei suoi due figli con una cerimonia da favola, nonostante il dolore per i trattamenti e le cure a cui si stava sottoponendo. Kaylea Callacher si è spenta a 31 anni circondata dall'amore della sua famiglia lo scorso mercoledì, 16 gennaio. La sua storia aveva commosso tutta la Gran Bretagna: originaria di Orrell Park, Liverpool, alla donna era stato diagnosticato a gennaio dello scorso anno un cancro all'intestino al quarto stadio. Poi qualche mese dopo, a novembre, con l'aggravarsi delle sue condizioni e la notizia ricevuta dai medici che non sarebbe sopravvissuta a lungo, ci sono state le nozze con Mark McCole, suo compagno da 13 e padre dei suoi bambini di 4 e 1 anno.

Nonostante un'operazione per rimuovere parte dell'intestino e metà del fegato, e le continue sedute di chemioterapia, circa tre a settimana per tre lunghi mesi, Kaylea Callacher non è riuscita a sconfiggere la malattia, non prima però di aver realizzato il suo sogno: "Il matrimonio è stato il suo ultimo desiderio – ha raccontato la sorella della 31enne alla stampa locale -. Poi se ne è andata, circondata da tutti noi, mentre dormiva. Ha dovuto far crescere le sue ali e dirigersi verso il paradiso. Ho perso la mia migliore amica e una grande combattente che mai si è arresa davanti alle diffcoltà della malattia".