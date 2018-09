Fin dall'infanzia avevano coltivato e condiviso tante cose insieme ma un amore in particolare le aveva unite più di tutto: la danza. Una passione che aveva unito i percorsi delle due sorelle sempre di più e che avrebbe continuato a farlo ancora a lungo se un beffardo destino non avesse spezzato per sempre la vita di una di loro in un gravissimo e tragico incidente stradale. Ad un anno da quel terribile episodio che ha portato via la vita di Carlotta Martella lungo le strade del Salento, la sorella Andrea Celeste Martella è riuscita a coronare il sogno comune di aprire una scuola di danza, dedicandola proprio a Carlotta.

"Mia sorella voleva aprire una scuola di danza. Lo diceva ed i suoi occhioni si accendevano, era il sogno della sua vita" ha raccontato a il "Quotidiano di Puglia" Andrea, aggiungendo: " Non è stato semplice, anzi tutt’altro, ma oggi credetemi, sono felice ed orgogliosa". "Tutto quello che avverrà nella scuola dedicata a Carlotta, sarà fatto per celebrare l’amore; l’amore per la danza e per la vita. Il desiderio più grande è quello di mantenere vivo il suo ricordo e far conoscere alle nuove generazioni Carlotta come persona e come ballerina" ha concluso Andrea.