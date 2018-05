Dopo mesi di preparativi, era tutto pronto per celebrare quello che avrebbe dovuto essere il loro giorno più bello ma un beffardo destino ha voluto che le nozze non avessero mai luogo e che la cerimonia religiosa si trasformasse nel loro funerale. È la drammatica storia di una coppia di giovani brasiliani originari di Passos, nello Stato brasiliano di Minas Gerais, nel sud-est del Paese sudamericano. Come raccontano i giornali locali, i due promessi sposi, la 36enne Luana Alves e il 31enne Rodrigo Nogueira, avrebbero dovuto dichiararsi il loro amore eterno in una cerimonia religiosa alle 11 del mattino ma poche ore prima , la sera precedente a quelle delle nozze, entrambi son rimasti coinvolti in un drammatico incidente automobilistico che non gli ha lasciato scampo.

La vita de due fidanzatini si è spenta improvvisamente mentre si dirigevano verso casa per mettere a punto gli ultimi preparativi per il loro grande giorno. La polizia ha detto che la loro auto si è scontrata frontalmente con un'altra vettura mentre tentava un sorpasso su una strada a scorrimento veloce. La 36enne è morta sul colpo, il 31enne invece è stato soccorso e trasportato in ospedale dove però è morto poco dopo a causa delle ferite riportare nell'impatto. La stessa sorte è toccata anche all'altro conducente Una notizia tragica e improvvisa che ha colto di sorpresa e lasciato sotto shock tutti i parenti della coppia, molti dei quali erano appena arrivati ​​in città proprio per il matrimonio. I familiari hanno voluto che l'ultimo saluto ai due fidanzati fosse celebrato nel pomeriggio del giorno dopo nella stessa chiesa dove avrebbero dovuto essere legati per sempre dal vicolo del matrimonio.