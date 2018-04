Un grave incendio è divampato nel centro commerciale ‘Persei dlia detei' di Mosca. Lo rendono noto le agenzie russe. Secondo una fonte della protezione civile, citata da Ria Novosti, ci sarebbero feriti e un morto, deceduto in ambulanza durante il trasporto in ospedale. E' in corso l'evacuazione dell'edificio. La scorsa settimana oltre 60 persone sono morte in un altro incendio in un centro commerciale a Kemerovo, in Siberia.

Il centro commerciale – specializzato nella vendita di giocattoli e altri articoli per bambini – sorge in un'area a nord della capitale russa: sul posto sono accorse diverse squadre di soccorritori, che hanno estratto alcuni feriti che non verserebbero in gravi condizioni. La situazione quindi sarebbe sotto controllo. Le fiamme, secondo quanto riferiscono i giornali russi, hanno distrutto tutto il quarto piano: all'interno del centro commerciale vi erano circa 300 persone, tutte evacuate dai vigili del fuoco. Nelle prossime ore gli esperti cercheranno di risalire alle cause esatte del rogo, anche se per il momento la tesi più probabile è che non si sia trattato di un evento doloso bensì di un incidente.

La scorsa settimana un altro incendio in un centro commerciale ha causato 64 vittime

Quello di oggi è il secondo grave incendio in Russia degli ultimi giorni: il 25 marzo scorso a Kemerovo, Siberia, le fiamme hanno avvolto sempre un centro commerciale, provocando 64 morti, tra cui almeno 41 bambini. In quel caso gli inquirenti russi hanno parlato di uscite bloccate e di “serie violazioni” delle norme sulla sicurezza. L’incendio è esploso al piano superiore della struttura. In quel momento i negozi, il cinema ed il bowling del centro commerciali erano pieni di gente.