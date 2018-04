Torino piange la prematura scomparsa di Luca Lunardi, imprenditore nel settore dell’intrattenimento e proprietario di un locale storico della movida, il Pick-Up, che per decenni ha ospitato le feste delle due squadre della città, Juventus e Torino. Come riportato dai quotidiani locali, Lunardi era purtroppo malato da tempo e si è arreso nella notte tra sabato e domenica lasciando la moglie Alina e due figli piccoli, Adelaide di sei anni e Pietro di tre. L’annuncio della scomparsa di Lunardi è apparso anche sulla pagina Facebook del Pick-Up che, in segno di rispetto, è rimasto chiuso la sera di domenica. Grande appassionato di fotografia, viaggi e di calcio, Lunardi aveva giocato come portiere e come difensore nei tornei organizzato allo Sporting dal Circolo della Stampa.

Da pierre a re della movida torinese – Prima di diventare titolare del Pick Up, l’imprenditore per anni ha svolto il ruolo di pierre del locale di via Barge. Prima di lui era stato il padre a gestire la discoteca, poi la sua scomparsa (e quella prematura del fratello) lo ha spinto a diventare imprenditore oltre che pierre. Dal momento in cui si è diffusa la notizia della scomparsa, il profilo Facebook di Lunardi è stato invaso da tanti messaggi di addio e ricordi. I funerali di Luca Lunardi si terranno mercoledì 18 aprile, alle 10, nella chiesa della Gran Madre a Torino.