Il generale Fabrizio Castagnetti, 73enne ex capo di stato maggiore dell'esercito italiano, è scomparso nel pomeriggio nella sua abitazione a Velleia, nel Piacentino. L'alto ufficiale era al lavoro in un campo quando si è accasciato, probabilmente colpito da un malore. Inutile i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, giunto sul luogo della chiamata a bordo dell'eliambulanza di Parma e dell'ambulanza infermieristica dell'ospedale di Fiorenzuola. I sanitari hanno fatto il possibile per rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Castagnetti lascia due figli (residenti all'estero) e i fratelli Sandro (ex pilota ) e Romano. L'uomo era stato capo di Stato maggiore dell'esercito dal settembre 2007 al settembre del 2009. È il primo ed unico piacentino ad aver ricoperto quella carica.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, appresa la triste notizia del decesso del Generale di Corpo d'Armata dell'Esercito Fabrizio Castagnetti ha voluto esprimere alla famiglia dell'alto Ufficiale "profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza a nome delle Forze Armate e suo personale". Il Generale Castagnetti nel corso della sua e carriera ha ricoperto incarichi di spessore sia in Italia sia all'Estero, tra cui quello di addetto militare a Washington, quello di comandante del COI e di Comandante del Corpo di Reazione Rapida NATO NRDC-ITA di Solbiate Olona.“Il Generale Castagnetti – ha sottolineato il generale Graziano – è stato promotore di numerosi provvedimenti volti a ottimizzare l’impiego delle risorse e a dare maggiore efficienza alla componente Operativa dell’Esercito”. “È stata una personalità – ha proseguito il Generale Graziano – che ha fatto della fedeltà ed attaccamento alle istituzioni la sua ragione di vita. Una straordinaria figura di uomo e di soldato che ha sempre operato al servizio del Paese", ha concluso il generale Graziano.“