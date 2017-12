È morto all'età di 86 anni il cardinale statunitense Bernard Francis Law, ex numero uno della diocesi di Boston, in Usa, ma noto a livello internazionale soprattutto per essere stato coinvolto nel primo grande scandalo legato alla pedofilia nella chiesa cattolica, poi raccontato anche dal celebre film Il caso Spotlight, vincitore dell'Oscar. La notizia è stata annunciata mercoledì mattina dalla Sala stampa della Santa Sede. Law è deceduto dopo una lunga malattia in ospedale dove era stato ricoverato da qualche tempo per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Da tempo viveva a Roma dove era stato trasferito dopo lo scandalo della diocesi di Boston.

Nato a Torreon, in Messico, il 4 novembre 1931, ordinato presbitero il 21 maggio 1961, vescovo di Springfield-Cape Girardeau il 22 ottobre 1973 e innalzato alla dignità cardinalizia nel concistoro del 25 maggio 1985, Law ha ricoperto il ruolo di arcivescovo metropolita di Boston dall’11 gennaio 1984 al 13 dicembre 2002. Proprio nel 2002 è stato costretto a dimettersi in seguito allo scandalo pedofilia portato alla luce dall’inchiesta del Boston Globe, premiata col Pulitzer.

A Law veniva imputato il fatto di non aver difeso le vittime degli abusi ma i preti accusati, pur essendo a conoscenza di quanto era accaduto. Le inchieste infatti scoprirono che quando veniva informato delle accuse si limitava semplicemente a spostare i preti da una parrocchia a un’altra senza avvisare la polizia, lasciando quindi che gli abusi proseguissero su altre vittime. Richiamato in Vaticano, venne nominato tra le polemiche arciprete della Papale Basilica Liberiana di Santa Maria Maggiore, incarico che ha ricoperto dal maggio 2004 al novembre 2011. Nel frattempo ha partecipato anche al conclave che scelse Benedetto XVI e solo al compimento degli ottanta anni è scattata per lui la pensione e il ritiro nel Palazzo della Cancelleria Vaticana.