Era il 24 maggio quando Davide Colizzi, 49 anni, di Maracalagonis, in Sardegna, è morto in seguito alle complicazioni di un intervento chirurgico al cuore a cui si era sottoposto tre giorni prima presso l'ospedale Brotzu di Cagliari. Nei giorni scorsi la famiglia dell'uomo ha presentato un esposto alla Procura dopo aver ricevuto una lettera anonima su carta intestata del nosocomio: nel testo si ipotizza che la causa della tragedia sia stato il malfunzionamento di un'apparecchiatura medicale. Una "soffiata" che la Procura del capoluogo sardo ha deciso di prendere sul serio, aprendo un fascicolo di inchiesta e iscrivendo nel registro degli indagati il primario di Cardiochirurgia Emiliano Maria Cirio.

Dopo l'esposto dei familiari, come ha spiegato l'Unione Sarda, la pm Rossana Allieri ha deciso, a poche ore dalla cremazione, di sospendere la procedura e disporre l'autopsia sul corpo di Colizzi: gli inquirenti vogliono vederci chiaro e hanno iscritto nel registro degli indagati il dottor Cirio, uno dei medici più noti della città sarda: ma il legale dell'indagato, Leonardo Filippi, ha sottolineato che si tratta soltanto di un atto di garanzia nei confronti del professionista.

Nella missiva anonima ricevuta dalla famiglia della vittima si ipotizzava il blocco della macchina per la circolazione extracorporea, fondamentale per gli interventi chirurgici al cuore come quello a cui è stato sottoposto Colizzi, padre di due figli di uno e quattro anni. Un team di esperti, incaricato dalla Procura, dovrà ora scoprire le cause del decesso. Anche Piergiorgio Statzu, avvocato della famiglia Colizzi, ha incaricato della consulenza di parte il medico legale Roberto Demontis. La difesa provvederà quindi a nominare il suo consulente, in modo che possa essere fissata la data dell'autopsia, ritenuta un incidente giudiziario irripetibile, da realizzare alla presenza di tutte le partiì