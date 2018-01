Se ne è andato a 89 anni Artemio Buzzi, storico antiquario di Arezzo, titolare di un negozio nel centro del capoluogo aretino. In quel breve tratto di via Cavour, compreso fra il Corso e piazza San Francesco, Artemio Buzzi ha trascorso quasi tutta la sua vita, contribuendo alla fama mondiale di Arezzo come luogo di culto per appassionati di oggetti d'arte e antiquari di tutto il mondo. Tra i suoi clienti vip, l'élite finanziaria, economica e politica, non solo del nostro paese: da Silvio Berlusconi a Hillary Clinton. Suo grande amico il cantante e showman Enzo Ghinazzi, in arte ‘Pupo', che ha deciso di rientrare dal Kazhakistan, dove si trova in questo momento, per partecipare ai funerali previsti domani 16 gennaio 2018.

Nel suo negozio, da sempre, quadri di autori del calibro di Giorgio Vasari, Luca Signorelli, Benedetto da Maiano: è la Grace Gallery, unica ad Arezzo nel novero dei 182 negozi membri dalla selettiva Associazione Antiquari d’Italia. A dirigerla, una coppia che si avvivava ai sessant’anni di matrimonio: Maria Grazia Rossi e Artemio Buzzi. Di loro si parla spesso ad Arezzo, anche poche settimane fa in occasione di un dono fatto al Centro Chirurgico Toscano: una riproduzione della battaglia di Eraclio e Cosroe, uno dei capolavori di Piero della Francesca.

Nel corso della sua attività di antiquartio, Buzzi ha conosciuto e frequentato tantissimi vip: Amintore Fanfani, Alberto Sordi, Giulio Andreotti, Vittorio Sgarbi, Silvio Berlusconi, Lamberto Dini, Luca di Montezemolo, per dirne solo alcuni. Su ciascuno di loro Artemio, nel suo colorito linguaggio, avrebbe potuto raccontare un aneddoto, che infatti dispensava ai suoi più cari amici. Domani si terranno i funerali del grande antiquario, prevista la partecipazione di tanta gente da Arezzo e non solo.