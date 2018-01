Tre persone sono state trovate morte nella notte in tre diverse città italiane, a Roma, Verona e Rovereto, in Trentino. Erano tutti dei senzatetto e per tutti e tre gli uomini la causa probabile del decesso è il freddo della notte trascorsa all’aperto, anche se saranno le autopsie a fare chiarezza. L’uomo trovato morto a Roma, nella zona della Stazione Tiburtina, aveva appena trenta anni ed era di nazionalità romena. A dare l'allarme questa mattina è stato un altro clochard che ha chiesto aiuto nel momento in cui ha visto che il giovane non si risvegliava. Il senzatetto morto a Verona aveva invece circa sessanta anni ed è stato trovato questa mattina su una panchina nei giardini Pradaval, a poca distanza da piazza Bra. Il corpo è stato notato da un passante che ha subito avvisato la Polizia municipale.

Il clochard di Rovereto aveva sempre rifiutato assistenza – Infine, un altro uomo è stato trovato morto in Trentino, a Rovereto. Come si legge sui quotidiani locali, si tratta di Robert Zurek, un clochard quarantaduenne di origine polacca noto in città tanto che più volte era stato contattato da associazioni e volontari. Lui però aveva sempre rifiutato di ricevere accoglienza in apposite strutture nonostante alcune persone del quartiere avessero tentato di convincerlo anche con la complicità della madre, che vive in Polonia ed era stata contattata. A trovarlo questa mattina privo di vita nel garage di un supermercato è stata una residente. La donna ha chiamato il 118, come in tanti avevano fatto in altre occasioni, ma i sanitari questa volta non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’uomo aveva due coperte, ma nemmeno un materasso o dei cartoni a cercare di limitare l'impatto delle basse temperature.