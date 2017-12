“L’ex minisitro dell’Ambiente Altero Matteoli? Un uomo di m… mort e bbuon! Un ignorante di rara fattura”. È questo il commento lasciato su una bacheca Facebook da Stefano Apuzzo, ex parlamentare dei Verdi e attualmente assessore alle Politiche ambientali, al Verde e alla Protezione civile del Comune di Rozzano, da poco tempo in quota “Liberi e Uguali”, il movimento politico guidato da Pietro Grasso. Apuzzo ha commentato in maniera durissima la notizia della morte dell’ex ministro Matteoli, dopo aver condiviso, pochi minuti prima, un’altra foto con un commento molto discutibile sulla figura dell’esponente del centrodestra: “Il sig. Altero Matteoli, già indegno Ministro dell’Ambiente in tutti i governi Berlusconi e accanito sostenitore della caccia è morto oggi in un grave incidente stradale. Spero che nell’aldilà trovi tutti gli animali uccisi dall’essere disumano e che venga da questi cacciato in eterno! Quando toccherà all’indegno Ministro Galletti pagare per i suoi molteplici peccati?!?!?!”

Come riporta Il Giorno, Apuzzo si è giustificato parlando di “un commento ad un post di un profilo personale di un’amica che, in merito al decesso dell’ex ministro Matteoli, che riprendeva un adagio napoletano “Muort e bbuon!’’, prefissato da un giudizio negativo”. Per l’ex deputato, dunque, “si trattava di una battuta, ammetto, poco elegante, poiché riferita ad una persona recentemente deceduta”. Il commento è stato rimosso e Apuzzo si è scusato, confermando però “il giudizio totalmente negativo sulla figura umana e politica di Matteoli, condannato a quattro anni di reclusione per truffa e corruzione e a digiuno completo di ambiente, nonostante avesse ricoperto il ruolo di capo del dicastero dell’Ambiente in tutti i Governi Berlusconi”.