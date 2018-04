Walter Cotugno, pubblico ministero della Procura di Genova, ha chiesto il rinvio a giudizio per il padre e la madre della bambina di 25 giorni trovata senza vita nella loro casa di Borgoratti nel settembre del 2016. I due devono rispondere dell'accusa di omicidio colposo: il giudice, Claudio Siclari, ha fissato l’udienza preliminare per il prossimo 8 giugno.

Stando a quanto emerso dalle indagini condotte, la piccola sarebbe deceduta per lesioni interne di tipo traumatico collegate a una probabile caduta, di cui i genitori non si sarebbero resi conto: in un primo momento si era pensato a un caso della cosiddetta “morte in culla”, ma l'esame autoptico eseguito dal medico legale Francesco Ventura aveva evidenziato le lesioni interne.

A dare l'allarme e allertare i soccorritori erano stati proprio i genitori non appena avevano notato che la piccola nella culla non respirava: i due avevano chiamato un'ambulanza, ma il medico in servizio non aveva potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. La bambina era nata appena venticinque giorni prima all’ospedale San Martino al termine di una gravidanza regolare e senza complicazioni: si alimentava regolarmente e non aveva mai evidenziato sintomi che potessero fare pensare a una qualche patologia.

A processo finiranno due giovani genovesi con trascorsi di dipendenza da sostanze stupefacenti. Secondo la tesi della Procura la bimba sarebbe caduta a causa della negligenza del padre e della madre che avrebbero anche ritardato la chiamata dei soccorsi.