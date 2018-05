Morte di Ciccio e Tore, papà Filippo vuole far riaprire il caso: “Qualcuno li ha sulla coscienza”

Accusato ingiustamente di aver sequestrato e ucciso i propri figli di 11 e 13 anni, Salvatore Pappalardo resta in carcere per un anno fino al ritrovamento dei bimbi, nel febbraio 2008. I corpi di Ciccio e Tore vengono scoperti per caso sul fondo di un pozzo in un casolare abbandonato a Gravina di Puglia. Dopo 12 anni e l’archiviazione del caso, oggi Filippo chiede la verità.