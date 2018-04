in foto: Monica Brenna insieme alla sorella Giulia (Facebook).

"Di Monica potrei dire tantissime cose…Era la persona più dinamica, sorridente e combattiva che avessi mai conosciuto. I medici avrebbero potuto fare al suo corpo qualunque cosa e lei avrebbe accettato pur di continuare a vivere. Amava la vita all’ennesima potenza e non si arrendeva mai, spingendo me e sua figlia sempre ad inseguire i nostri sogni". A ricordare Monica Brenna, la food blogger conosciuta come MonniB, morta ieri a soli 48 anni a causa di un malattia incurabile, è la sorella Giulia, che raggiunta da Fanpage.it, ha voluto raccontare quanto Monica abbia combattuto e abbia provato a superare con tutte le sue forze una realtà che non le ha lasciato scampo.

"Lei credeva nelle seconde possibilità, sempre – ha sottolienato -. Diceva sempre che quando si cade ci si rialza anche meglio di prima e lo faceva ogni volta, fino alla fine". Il riferimento è al fatto che Monica era stata colpita dal cancro già una volta, ma il male si è ripresentato poco dopo nonostante le cure. Tuttavia, la blogger non ha mai smesso di essere un supporto per la sua famiglia e per tutti coloro che la circondavano: "Quando ho scelto di fare l’attrice lei è stata la prima, e per un po' anche l’unica, a spronarmi e a sostenermi – continua ancora Giulia -. In ospedale era sempre lei a far sorridere chi la andava a trovare e anche chi era in stanza con lei. Qualche mese fa ha insistito tantissimo che facessi un viaggio per ritirare un mio premio perché era così orgogliosa di me. Prima di addormentarsi ed entrare poi in coma mi ha sorriso e mi ha detto che i miei occhiali nuovi erano bellissimi. Ecco cosa mi rimarrà sempre di lei, il sorriso".

I funerali di Monica Brenna saranno celebrati nella mattinata di domani, giovedì 5 aprile, alle 11 presso la chiesa della santissima Trinità in frazione Palera a Torino, la città dove si era trasferita e viveva insieme alla figlia Francesca. La sua scomparsa ha lasciato sotto choc quanti erano abituati a vederla presentare le proprie ricette su Rete 4 e su Gambero Rosso Channel. I suoi colleghi hanno voluto ricordarla sui social network, esprimendo tutto il proprio cordoglio. "MonniB, Giornalista, food blogger, appassionata di cucina, è stata un pezzo di cuore del programma con le sue mille ricette e i suoi preziosi consigli. Ciao Monica, siamo sicuri che delizierai anche il cielo con tutti i tuoi manicaretti", si legge sulla pagina Facebook della trasmissione Mediaset "Ricette all'italiana".