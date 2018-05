Si è spenta all'età di 73 anni Lara Saint Paul, la cantante nota per aver duettato con Louis Armstrong al Festival di Sanremo negli anni '60 ma soprattutto per essere stata una delle pioniere dell'aerobica in Italia, fatta conoscere attraverso videocassette, libri e dischi dedicati. Dopo una lunga malattia, Lara Saint Paul è morta nella mattinata di martedì nell'hospice di Casalecchio di Reno (Bologna) dove era da tempo ricoverata. A darne notizia è stata la sorella Loredana. Lara Saint Paul, al secolo Silvana Areggasc Savorelli, era nata il 31 marzo 1945 da mamma eritrea e papà romagnolo ad Asmara, in Eritrea, ma era cresciuta fin dall’infanzia a Fusignano, in provincia di Ravenna. Il successo come cantante arrivò negli anni '60 quando anche grazie alla partecipazione al festival di Sanremo, dove fu abbinata a Louis Armstrong, si impose al grande pubblico, trovando apprezzamenti anche a livello internazionale con tour in Europa e negli Stati Uniti dove lavorò tra gli altri con Ray Charles e Stevie Wonder.

Poi arrivarono le apparizioni in tv con le presenze nei varietà televisivi come Quelli della Domenica e La domenica è un’altra cosa. Infine la seconda vita nel mondo del spettacolo negli anni '80 quando lanciò per la prima volta in Italia l'Aerobic Dance ottenendo un grande successo. Vedova del produttore discografico Pier Quinto Cariaggi, negli ultimi anni la sua vita è stata costellata di malattie e problemi finanziari. Per questo Il primo dicembre 2014, il Consiglio dei Ministri, su proposta della Presidenza, deliberò la concessione dell’assegno straordinario vitalizio previsto dalla "Legge Bacchelli". il provvedimento che garantisce un sostegno economico agli italiani di «chiara fama» che si sono distinti per le loro attività nel campo delle arti, delle scienze o dello sport.

Infine la gravissima malattia, un tumore all'intestino che l'ha colpita negli ultimi anni. "Abbiamo bisogno di un aiuto economico e di consigli medici" è l'appello lanciato dalla figlia nel 2017, raccontando: " È un momento molto difficile. Ha un adenocarcinoma all’intestino. È stata operata e durante una colonscopia le è stato perforato l’intestino. Vorrebbero rioperarla ma lei ha paura, non se la sente, e vorrebbe cambiare ospedale. Anche perché in questi mesi ha avuto una broncopolmonite e una trombosi al braccio ed è stata cinque giorni in coma. La paura di un nuovo intervento è quindi tanta".