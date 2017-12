Si chiamava Maria Littoria Falchetto la donna di 77 anni residente a Fontanelle (Treviso) morta in un drammatico incidente stradale avvenuto mercoledì a Jesolo. A bordo della sua auto, la signora forse in seguito a un malore ha invaso la corsia di marcia opposta e si è scontrata con un camion. A causa dell’impatto, la sua auto distrutta è finita nel fossato e per lei, nonostante l’intervento dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare. Sono oggi i quotidiani locali a raccontare la storia di questa signora, che era in auto perché avrebbe voluto raggiungere la località balneare per gettare in mare una corona di fiori in memoria del suo secondo marito, un ex marinaio scomparso a causa di un infarto nel 2015 le cui ceneri sono state sparse nell’Adriatico. In auto con lei c’era anche il suo cagnolino, che si è miracolosamente salvato.

Maria Littoria, scrivono i quotidiani locali, era molto conosciuta a Fontanelle, dove la ricordano come una persona generosa e gentile resa forse anche dalle sofferenze vissute nel corso della sua vita. Nata nel 1940 in Libia, subito arrivò con la sua famiglia in Italia e trascorse cinque anni in un campo profughi vicino Catania. Dopo la guerra si sposò, appena sedicenne, con un giovane manovale con cui andò a vivere in Francia. Dal suo primo matrimonio Maria Littoria ha avuto tre figli, Loris, Daniela e Aldo, per i quali in Francia iniziò a creare vestitini: una passione, quella per la moda, che la salvò quando rimase vedova. La donna riuscì col tempo ad aprire uno studio di moda e diventare una stilista molto apprezzata tanto da poter crescere al meglio i figli. Aveva continuato a vivere e lavorare in Francia fino alla fine degli Anni Novanta, quando conobbe il secondo marito, Robert Nuzzo, che ha sposato nel 2001. A quel punto la coppia si trasferì a Lutrano. Rimasta nuovamente vedova nel 2015, Maria era riuscita a superare il lutto anche impegnandosi in diverse associazioni come volontaria. Andava spesso verso il mare per salutare nell’unico modo possibile l’uomo che aveva amato: l’ultimo viaggio, purtroppo, le è stato fatale.