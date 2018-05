Daria Nannelli, ex giocatrice del Firenze (l'attuale Fiorentina femminile) e della Libertas Lucchese femminile, è morta all'età di 34 anni a causa di un gravissimo incidente stradale di cui è stata vittima a Bagno a Ripoli. La calciatrice era alla guida di uno scooter quando si è scontrata contro un'automobile che usciva da un parcheggio. Era originaria di San Polo in Chianti e lavorava in uno studio dentistico a Grassina.

Daria Nannelli aveva dedicato al calcio gran parte della sua vita. Aveva infatti iniziato a giocare da bambina, arrivando a militare nell’AC Firenze, squadra fondata nel 1979 e rilevata dall’ACF Fiorentina, che nel 2015 ha dato vita all’attuale Fiorentina Women’s. L'atleta è poi passata nella fila della lucchese, e proprio Marco Chiocchetti, presidente della società toscana, ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della giocatrice: "Siamo profondamente colpiti dalla notizia dell'incidente mortale di questa giovane donna che faceva parte della grande famiglia del calcio femminile toscano. Avversari sul campo, ma uniti sempre nell'amore per questo sport e la sua declinazione al femminile. Abbracciamo idealmente la famiglia e tutti quelli che l'hanno conosciuta nella sua attività sportiva e nella sua vita".

In un comunicati pubblicato sul sito ufficiale Viola Channel, le condoglianze della società viola: "La dirigenza, la squadra, lo staff e tutta la Fiorentina Women's FC si stringe intorno alla famiglia di Daria Nannelli, scomparsa oggi in un tragico incidente stradale. Daria, ex calciatrice del Firenze e della Lucchese, aveva calcato il campo di San Marcellino portando con orgoglio la maglia di Firenze. Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze".