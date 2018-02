Un grave lutto colpisce il mondo della musica. Se ne va infatti giovane, troppo giovane, Giovanna Sorbi, compositrice raffinata, pianista e direttore d'orchestra, una delle poche donne in un settore quasi tutto dominato dagli uomini. A soli 59 anni, nella notte, in seguito a una grave malattia, è venuta a mancare la nota musicista che tra qualche giorno avrebbe festeggiato il compleanno. Per la precisione il prossimo 17 febbraio.

Giovanna Sorbi era stata fondatrice del Coro Lirico Città di Brescia, con cui ha tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero, aveva visto crescere la sua attività musicale negli ultimi anni grazie all’impegno nella Brixia Symphony Orchestra, di cui era direttrice. Giovanna Sorbi lascia la figlia Claire e il marito Massimo Cortesi, nostro collega. A lui e a tutta la famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze. I funerali saranno celebrati venerdì 16 febbraio alle 10.30 nella basilica di San Faustino.

Nel 1990, dopo aver concluso gli studi musicali, Giovanna Sorbi aveva vinto il Concorso Internazionale di Treviso e aveva presto parte all'allestimento de “Le Nozze di Figaro” di W.A.Mozart collaborando con Peter Maag. In seguito, ha vinto diversi concorsi nazionali a cattedre fra i quali la cattedra di Teoria e percezione musicale” al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove ha insegnato sin dal 1996.

Qualche anno fa, grazie al suo impegno sociale, era stata insignita dal Rotary Club Vittoria Alata di Brescia l'onorificenza “Paul Harris” per il suo impegno a favore del sociale.