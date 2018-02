Mentre attraversava la strada venne investito e ucciso da un'auto che lo centrò in pieno lasciando esanime sull'asfalto. Per il tragico incidente stradale lo scorso 16 febbraio l’automobilista ha patteggiato un anno di reclusione per omicidio stradale, beneficiando della sospese della pena, ma ora dovrà rimborsare anche le spese legali alle parti civili che si sono presentate in Tribunale e qui sta la particolarità della vicenda: tra queste infatti oltre alla legittima moglie del defunto c'è anche la sua amante. Come riportano Il Giornale di Vicenza e Il Gazzettino, è quanto accaduto al Tribunale di Vicenza dove, dopo la camera di consiglio, il giudice ha condannato l’automobilista a pagare le spese legali alla moglie a all’amica intima della vittima.

Una decisione fondamentale che permette ora alla donna di poter chiedere un risarcimento danni all’assicurazione dell’investitrice. Entrambe, moglie e amante, infatti ora chiederanno i danni all’assicurazione, rispettivamente per 800mila e 200mila euro. Un provvedimento non facile quello del giudice, arrivato dopo un’accesa discussione in Aula. L’avvocato della moglie e il pm infatti avevano chiesto al gip che venisse negata all'amante la possibilità di chiedere un risarcimento perché non risulta da documentazione una stabile relazione con la vittima, che non era separato. Per l’avvocato che tutela l’amica, invece, i due erano fidanzati da sette mesi, come risulterebbe da riscontri telefonici e telematici, e il rapporto era stato coronato già da una proposta di matrimonio, una breve convivenza e l’intenzione di lavorare assieme e acquistare una casa.