Ha azzannato una capretta in testa, quasi a volerla divorare viva, poi ha pubblicato il video della bravata su Facebook suscitando disgusto e rabbia tra migliaia di utenti del social network: nel filmato, infatti, l'animale lancia belati di terrore e di dolore. Per questi R.F, un uomo di 38 anni disoccupato di Anoia, in provincia di Reggio Calabria, è stato denunciato poi catturato dai carabinieri e trasportato in caserma: aveva già dei precedenti per minacce e violenza a pubblico ufficiale. Come racconta La Stampa, gli altri animali che l'uomo custodiva, tra i quali cinque cani e quattro maiali, sono stati sottoposti a sequestro preventivo sanitario.

Il 38enne dovrà ora rispondere dell'accusa di maltrattamento di animali e rischia la reclusione dai tre mesi ai 18, oltre a una multa che potrebbe sfiorare i 30mila euro. "Ringrazio per la prontezza i carabinieri, il responsabile del nostro nucleo operativo, Gabriele Merlo, le guardie zoofile di Enov-Falchi dello Stretto e tutti i volontari coinvolti", ha scritto in una nota Michela Vittoria Brambilla, presidente del Movimento animalista. "Questa condotta conferma che la vera bestia è l'uomo. Crudele e ripugnante in se stessa, è aggravata dall'utilizzo dei social media per diffondere on line il video che la documenta, come se fosse accettabile e, anzi, un buon mezzo per procurarsi notorietà tra gli internauti – ha aggiunto Brambilla – In un progetto di legge che ho appena ripresentato propongo che l'utilizzo del web per diffondere immagini o filmati di sevizie ad animali sia punito con un aumento della metà della pena base. Le persone offese e le associazioni animaliste potranno agire per ottenere la tempestiva rimozione dei contenuti incriminati".