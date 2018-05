Montelupo Fiorentino in festa per il compleanno della signora Giuseppina Projetto, per tutti “nonna Pina”, che oggi 30 maggio compie ben 116 anni. La signora Giuseppina è attualmente la donna più anziana d’Europa e anche la seconda più longeva al mondo per quanto conosciuto. Originaria de La Maddalena (Sassari) e residente da decenni a Montelupo Fiorentino, l’ultracentenaria è nata il 30 maggio del 1902 da genitori di origini siciliane. La signora Projetto si è trasferita in Toscana negli anni Sessanta insieme al figlio Renato Frau, morto tragicamente all’età di trentanove anni nel tentativo di salvare un bagnante a Donoratico (Livorno), e attualmente vive con la nuora e i nipoti. “Oggi la nostra supernonna Pina Projetto compie 116 anni! Nel pomeriggio, insieme alla mia giunta, le porterò gli auguri dell'amministrazione e dell'intera comunità”, ha scritto stamane sul suo profilo Facebook il sindaco Paolo Masetti, che ha anche condiviso alcuni scatti con la vecchietta.

Nonna Pina è la seconda donna più longeva al mondo – Al momento in Italia solo un'altra donna, la signora Emma Morano morta lo scorso anno a 117 anni e 137 giorni, ha vissuto più a lungo di nonna Pina da quando risulta dai registri anagrafici. La signora di Montelupo Fiorentino è diventata la più anziana d’Europa lo scorso dicembre, quando è venuta a mancare a Barcellona Ana Maria Vela Rubio (la spagnola ha vissuto per 116 anni e 42 giorni). E secondo quanto si apprende dai dati di “Gerontology search group” la signora Giuseppina Projetto è anche la seconda donna più longeva al mondo. Prima della signora Projetto in questa speciale classifica c'è una donna giapponese, Chyho Miyako, che oggi ha 117 anni e 27 giorni.