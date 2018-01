in foto: Immagine di repertorio

Tragedia nelle scorse ore nei pressi di Luxor, nel sud dell'Egitto: una mongolfiera turistica carica di passeggeri si è improvvisamente schiantata al suolo provocando almeno un morto e diversi feriti. Secondo le prime informazioni fornite dai giornali locali che citano fonti ufficiali delle autorità egiziane, si sarebbe trattato di un tragico incidente causato dal forte vento. Il pallone aerostatico sarebbe stato sbalzato via da un improvvisa tempesta di vento che gli ha fatto perdere il controllo, causando il conseguente schianto a terra. Secondo quanto riferito da un funzionario del ministero della Sanità, sempre citato dai media locali, la vittima sarebbe una donna di nazionalità sudafricana.

La conferma è arrivata dal vice ministro egiziano della Sanità, Sharif Wadie, che ha la delega per le situazioni di emergenza. Interpellato da Afp, ha spiegato che la donna sarebbe l'unica vittima dello schianto della mongolfiera su cui si trovavano circa venti persone . Al momento vengono segnalati una dozzina di feriti ma non sono stati forniti dettagli sull'entità delle ferite riportate dai passeggeri coinvolti nell'incidente. Anche il governatore di Luxor, Mahmoud Badr, ha confermato l'incidente all'Afp, dirigendosi poi verso l'ospedale locale dove sono stati trasportati i passeggeri della mongolfiera.

Purtroppo questo non è il primo incidente del genere che si verifica in Egitto. Nel 2013 il bilancio di un analogo incidente era stato molto più grave con 19 turisti morti dopo che una mongolfiera aveva preso fuoco. Dopo vari incidenti, nel 2016 il governo aveva sospeso i voli in mongolfiera a seguito dell'ennesimo schianto che aveva coinvolto 22 turisti cinesi erano stati feriti in un atterraggio di emergenza della mongolfiera su cui erano a bordo.