Domenica da incorniciare per l'Italia dello sport. Se la nazionale di beach soccer si è laureata campione d'Europa, ottime notizie arrivano anche dal volley. L'Italia della pallavolo maschile nella splendida cornice del Centrale del Foro Italico, davanti a quasi dodicimila spettatori ha superato con un perentorio 3-0 il Giappone nella gara d'esordio dei Mondiali di casa. Ma non finisce qui, perché in quel di Tirana le ragazze dell'Italia under 19 hanno vinto gli Europei di categoria superando la Russia 3-2

E' stata una serata magica per la pallavolo italiana. Sul centrale del Foro Italico di Roma, davanti a circa 12mila spettatori è iniziato nel migliore dei modi il Mondiale 2018 per i padroni di casa azzurri che hanno rifilato un perentorio 3-0 al Giappone, con i parziali di 25-20, 25-21, 25-23. Protagonisti assoluti lo Zar Ivan Zaytsev e Simone Giannelli.

Prova convincente per la squadra di Gianlorenzo Blengini contro un avversario sicuramente non irresistibile. Gli azzurri però hanno saputo reggere il peso della pressione per la prima davanti al proprio pubblico cancellando così le insidie nascoste nel debutto all'aperto. Pubblico in visibilio per la formazione di casa e anche per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella presente sugli spalti, e salutato con una standing ovation. Italia che non è mai stata in difficoltà con uno Zaytsev best scorer con 13 punti a referto.

E una gioia grandissima per la pallavolo italiana è arrivata anche dall'Albania. Le ragazze dell'Italia under 19 si sono laureate campionesse d'Europa battendo le pari età russe con il punteggio di 3-2 (24-26; 18-25; 26-24; 25-22; 15-9). Una sfida ricca di emozioni per le azzurrine che hanno ribaltato i pronostici centrando il settimo trofeo continentale della nostra storia.