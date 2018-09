Dopo il successo sull'Olanda nell'ultima gara che ha chiuso la seconda fase dei Mondiali di Pallavolo, per l'Italvolley è tempo di conoscere le prossime avversarie. E' stato infatti sorteggiato il tabellone della Final Six della rassegna iridata che permetterà a sua volta di definire il quadro delle due semifinali. La Nazionale italiana di Pallavolo, che finora ha entusiasmato i tifosi, è stata inserita nella Pool J e affronterà dunque Polonia e Serbia. Nell'altro gruppo, la Pool I, giocheranno invece Brasile, Usa e Russia

Mondiali di Pallavolo, il sorteggio della Final Six: le avversarie dell'Italia

L'Italia nelle prime due fasi del Mondiale di Volley maschile ha stregato i tifosi. 7 vittorie in 8 gare per i ragazzi di Blengini che hanno chiuso con il successo sull'Olanda inutile ai fini di qualificazione già in cascina da tempo. L'Italvolley è rientrata dunque nelle magnifiche 6 squadre che a Torino si contenderanno l'accesso alle semifinali: Italia (1a pool E), Brasile (1a pool F), Stati Uniti (1a pool G), Polonia (1a pool H), Russia (1a miglior seconda), Serbia (2a miglior seconda). E il sorteggio ha emesso il suo verdetto con la Nazionale azzurra che è stata inserita nella Pool J con Polonia e Serbia (che si sono incontrate proprio nell'ultimo match della seconda fase con la vittoria per 3-0, dei polacchi) mentre a darsi battaglia nella Pool I saranno invece Brasile, Usa e Russia. Per la squadra di Blengini si tratterà di sfide contro due compagini che non sono state affrontate finora nel Mondiale e che sono alla portata di Zaytsev e compagni.

Come funziona la Final Six dei Mondiali di Pallavolo

Le prime due squadre di ogni Pool conquisteranno l'accesso alle semifinali che decreteranno poi le medaglie. Gli accoppiamenti saranno dunque incrociati con la prima della pool I che sfiderà la seconda della pool J, e la prima della pool J che affronterà la seconda della pool I. Tutte le partite della Final Six si disputeranno in Italia e precisamente al PalaAlpitour di Torino dal 26 al 28 settembre.

Quando giocherà l'Italia contro Serbia e Polonia

A Torino dunque è già partito il conto alla rovescia per le prossime sfide dell'Italvolley nella Final Six. Gli azzurri faranno il loro "esordio" contro la Serbia il prossimo 26 settembre, e poi due giorni dopo, il 28 settembre, sarà il turno della Polonia. Come accaduto per tutte le partite precedenti, anche le prossime due partite di pallavolo azzurre saranno trasmesse in diretta e in chiaro sulla Rai e in streaming sia su Rai Play che Rai Sport