Quando era venuta al mondo sei mesi fa i medici avevano subito chiarito che le sue condizioni erano gravissime e che avrebbe avuto poche speranze di vita. Anche per questo la madre, già con un difficile passato alle spalle, inizialmente non si era sentita di riconoscerla. La piccola Martina così era stata in un certo senso adottata dai servizi sociali e dall'ospedale anche quando la madre era ritornata a reclamarla. Come racconta Repubblica tutti si erano impegnati perché potesse avere le cure migliori ma, nonostante gli sforzi, la bimba non ce l'ha fatta ed è morta nei giorni scorsi all'ospedale Regina Margherita di Torino senza mai conoscere il mondo esterno. La piccola infatti si è spenta nel reparto di terapia intensiva neonatale della struttura dove era sta trasferita dopo il parto al Santa Croce di Moncalieri.

Martina ha resistito per mesi contro ogni pronostico medico tanto che qualcuno ad un certo punto aveva sperato che ce la facesse, ma purtroppo la grave malattia genetica e la grave cardiopatia di cui era affetta sin dalla nascita erano troppo gravi. Per tutto questo tempo la sua famiglia sono stati i sanitari e gli assistenti sociali del Comune di Moncalieri che hanno seguito anche la madre e infine si sono fatti carico dei funerali. "L'abbiamo sempre seguita, accompagnata in tutto questo tempo che purtroppo ha trascorso interamente in ospedale. Proprio per questo non ce la siamo sentiti di lasciarla sola in quest'ultimo viaggio. Non lo avremmo mai fatto. Abbiamo deciso di partecipare in prima persona alle spese. E il fatto che un'intera comunità ci abbia seguiti fa capire come questa bambina sia riuscita a farsi amare da tante persone. Seppure la sua vita sia stata breve è riuscita a creare attorno a sé tanto amore" ha dichiarato il sindaco.