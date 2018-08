Quando sono arrivati in zona per rispondere ad una richiesta di soccorso, non riuscivano a capire come mai avessero sbagliato strada e luogo indicato nella chiamata. Convinti che fosse la posizione giusta perché incoraggiati dalla cartellonistica stradale, per diversi minuti hanno vagato in zona e solo grazie al navigatore infine si sono resi conto che in realtà quella che avevano imboccato non era per nulla la strada corretta in quanto qualcuno si era divertito a invertire cartelli con i nomi delle strade. Come racconta il quotidiano La Stampa, è quanto accaduto nelle scorse ore ai vigili del fuoco per le strade di Moncalieri, nella città metropolitana di Torino

Il fatto all’incrocio tra via Deledda e via Pannunzio dove, dopo aver prestato soccorso a chi ne aveva fatto richiesta, gli stessi pompieri hanno deciso di rimettere le cose a posto per evitare altri disguidi analoghi. L'episodio in effetti poteva davvero mettere in difficoltà chi arrivava in zona per un’emergenza, anche se fortunatamente quella gestita dai vigili del fuoco era una richiesta di aiuto minore e senza conseguenze. Sui responsabili e sui motivi di quanto accaduto resta però il mistero. "Chiunque sia stato ha mostrato poco senso civico. Se sono stati dei ragazzini, li inviterei a riflettere che una bravata del genere può comportare dei seri problemi alla comunità. Qualora qualche operaio, durante un cantiere, avesse spostato la cartellonistica per esigenze lavorative o non si fosse accorto di averla urtata, sarebbe stato opportuno controllare e mettere più attenzione in quello che si stava facendo" ha spiegato il presidente della borgata