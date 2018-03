Una ragazzina di dodici anni si è lasciata cadere da una finestra della sua casa a Moncalieri, apparentemente dopo un litigio con i suoi genitori. È accaduto nella serata di lunedì e la giovane, subito dopo l’incidente, è stata trasportata d’urgenza all'ospedale Regina Margherita di Torino. Fortunatamente quello della dodicenne è stato un volo di pochi metri che, secondo i primi accertamenti medici, non le avrebbe provocato gravi traumi. La ragazza è sempre rimasta sveglia e cosciente ma per precauzione i medici, pur dichiarandola fuori pericolo di vita, l’hanno tenuto a lungo in osservazione. Sull’episodio indagano i carabinieri che stanno cercando di far luce su quanto accaduto.

Un litigio con i genitori per qualcosa avvenuto a scuola e poi il drammatico gesto – Secondo quanto ricostruito finora, la dodicenne si sarebbe gettata nel vuoto intorno alle 21.30 di lunedì appunto dopo una discussione con i genitori su qualcosa che era accaduto a scuola, forse un brutto voto rimediato o un episodio registrato in classe e raccontato a casa dalla ragazza. Subito dopo quella discussione la ragazza, per cause ancora da chiarire, avrebbe aperto la finestra del bagno e si sarebbe buttata nel vuoto. Non è chiaro se abbia pensato di togliersi la vita gettandosi dalla finestra o se il suo sia stato piuttosto un gesto dimostrativo. Sono stati gli stessi genitori, terrorizzati, a chiamare i soccorsi dopo l’incidente. L’episodio è avvenuto in un’abitazione nella collina di Moncalieri.