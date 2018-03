Era andata al mercato come faceva spesso ma qui è stata avvicinata da due uomini che hanno iniziato a provocarla con commenti sessisti e pesanti sul suo aspetto, quando ha cercato di allontanarsi da loro, però, questi l'hanno seguita per un lungo tratto. A questo punto è scattata la sua reazione, si è girata di scatto e ne ha afferrato uno strattonandolo per il collo per bloccarlo fino a quando attorno a lei non sono accorsi altri passanti a darle manforte. A questo punto la donna ha costretto l'aggressore a sfilare tra la folla con la forza fino all'arrivo della polizia. È accaduto in un affollato mercato di New Delhi, in India, dove fortunatamente questa volta tutto si p concluso con l'arresto immediato dei due molestatori.

Come ha raccontato la vittima, una ragazza di 21 anni, i due su un risciò passavano avanti e indietro facendo commenti e gesti osceni verso di lei. "Inizialmente, ho cercato di evitarli ma continuavano a perseguitarmi. Quando mi sono allontanata mi hanno persino seguito poi sono diventati ancora più violenti" ha ricordato la donna, aggiungendo: " Non è la prima volta che sono stata molestata per strada, ma ho deciso di tornare indietro questa volta perché nonostante siano stati ignorati, hanno insistito e mi hanno seguito ".

Fortunatamente in suo aiuto son accorsi in tanti, tra cui un vigile addetto al traffico che l'ha aiutata a trattenere uno dei molestatori prima dell'arrivo della polizia. Gli agenti poi hanno escogitato un piano per arrestare anche il suo complice. Hanno costretto il primo a chiamare l'altro uomo con la scusa che le accuse erano state fatte cadere e che la donna voleva solo un risarcimento. Quando è arrivato, è stato arrestato.