Un giovane di ventidue anni è finito in carcere in Inghilterra per aver aggredito sessualmente una bambina di quattro anni. Si tratta di Conrad Asa Pritchard, di Salford, accusato di aver molestato la bambina durante una festa in casa lo scorso giugno. A quanto pare il giovane era arrivato in quella casa ubriaco. Secondo la ricostruzione dei media inglesi, Pritchard è stato trovato seminudo nel letto accanto alla bambina dalla madre della piccola. La donna aveva sentito la bambina gridare e quando è arrivata nella camera ha visto il giovane accanto a lei che fingeva di dormire.

L'assurda spiegazione dell'uomo – Definita “assurda” dagli inquirenti la “spiegazione” che il ragazzo avrebbe dato quando è stato arrestato: alla polizia il giovane avrebbe prima detto di aver bevuto così tanto da non essersi accorto di avere una persona nel letto accanto a sé e poi avrebbe negato di aver molestato la piccola di quattro anni e di essere convinto di trovarsi accanto alla baby-sitter della bambina, una ragazza di diciotto anni.

Pritchard è stato condannato a 32 mesi di carcere – Una “spiegazione” che non gli ha fatto evitare le accuse e il processo. Secondo un poliziotto, infatti, il ventiduenne inglese voleva “soddisfare i suoi orribili impulsi” con la bambina. La polizia ha quindi detto che l’uomo si trova dove merita di essere, ovvero in carcere. Pritchard è stato infatti condannato a 32 mesi di carcere per violenza sessuale. Secondo gli inquirenti ha agito deliberatamente e non ha nemmeno mostrato alcun rimorso per quanto fatto.