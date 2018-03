Un uomo e una donna cinesi, sposati da cinque anni e residenti a Chengdu, nel sud-ovest del paese, hanno scoperto di recente, per purissimo caso e grazie a due fotografie di essersi già incontrati quando erano adolescenti, la bellezza di 18 anni fa. All'epoca non si conoscevano ancora né avrebbero mai potuto sospettare che sarebbero diventati marito e moglie, eppure lo stesso giorno, alla stessa ora, si trovavano davanti ad un monumento della piazza Quattro Maggio della città costiera di Qingdao. Era il luglio del 2000, i due erano dei perfetti sconosciuti, ma compaiono nella stessa foto. Un vero e proprio "segno del destino".

Il signor Ye quel giorno era in vacanza insieme a un gruppo di amici; Xue, la donna che sarebbe diventata la sua futura moglie, invece si trovava in viaggio insieme alla madre. In una foto ritrovata di recente rovistando in un cassetto la donna indossa un vestito bianco ed è in posa al monumento al centro della piazza. A ben guardare, però, sulla destra c'era un uomo dall'aria famigliare con una maglia blu: si trattava di Ye, proprio il suo futuro marito, che in quel momento stava posando per un altro scatto.

A 11 anni di distanza da quel luglio del 2000, cioè dal giorno in cui furono realizzate le fotografie, i due si incontrarono a Chengdu, a migliaia di chilometri di distanza. E' proprio lì che si innamorarono, per poi decidere di sposarsi e mettere su famiglia. A quanto pare è stato Ye che un giorno, sfogliando tra le foto di famiglia della moglie a casa della suocera, ha visto la foto scattata nel 2000 a Qingdao. “Mentre stavo guardando le foto, in una ho visto un uomo in piedi nell’angolo e ho detto: ‘Sono io'”. Dopo aver fatto la scoperta, Ye ha condiviso la coincidenza sui social media, che presto è diventata virale.