Un papà pronto a vendere la sua auto per curare la figlia malata, una distrazione di troppo che poteva costargli molto cara e infine il buon cuore di un passante che ha riportato tutto alla normalità. Sono gli ingredienti di una storia a lieto fine che ha avuto per scenario la piazza di Spilamberto, piccolo comune in provincia di Modena. Tutto ha avuto inizio venerdì scorso quando l'uomo, dopo aver venduto la sua vecchia auto, è andato in banca ad incassare l'assegno di 700 euro. Appena uscito dalla filiale, però, l'87enne ha smarrito la busta con dentro tutti i soldi senza accorgersene.

Quando ormai si è reso conto di non aver più la busta coi soldi è stato inevitabile lo sconforto del pensionato che ha iniziato a cercare i soldi senza successo. Per sua fortuna, però, lungo la stessa strada, poco dopo il suo passaggio, è giunto anche una altro pensionato 81enne che si è accorto subito della busta con la sigla della banca stampata sopra e ha deciso di prenderla per consegnarla immediatamente alla vicina caserma dei carabinieri.

Senza nessuna denuncia di smarrimento, i militari si sono messi subito all'opera recandosi nella vicina filiale della banca dove, dopo alcune ricerche, sono riusciti a risalire al pensionato, uno dei primi clienti della mattinata che aveva incassato proprio quella cifra. Il pensionato quindi è stato convocato dai carabinieri che infine gli hanno restituito la busta coi soldi. Commosso, l'87enne ha raccontato ai militari che ormai non ci sperava più ed era sconfortato perché la somma serviva per contribuire alle cure della figlia malata.