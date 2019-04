È andata a Modena per salutare la madre e trascorrere con lei la fine delle feste di Pasqua, ma ha litigato con il fratello che l'ha colpita con un coltello da cucina riducendola in fin di vita. È successo intorno alle 9:30 della mattina di oggi, martedì 23 aprile, in un appartamento all'interno di una palazzina in via Bolognese al civico 1, a Villanova. Ancora in pericolo la vittima, una donna di 35 anni, che è stata già sottoposta ad un intervento chirurgico all'Ospedale di Baggiovara e la cui prognosi resta riservata. La famiglia, che vive in Emilia da anni, sarebbe originaria di Napoli. Stando alle prime informazioni disponibili, il fratello della giovane le avrebbe inflitto almeno una quindicina di coltellate, di cui una alla gola, al petto e alla schiena, al termine di una discussione.

Sul posto sono arrivate immediatamente le ambulanze del 118, che hanno cercato di stabilizzare le condizioni della 35enne. Sul posto i carabinieri stanno effettuando tutti in rilievi del caso, mentre l'aggressore è stato fermato poco dopo i fatti con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo si era trasferito insieme alla madre disabile da qualche tempo a Villanova da Napoli. La sorella sarebbe arrivata questa mattina per salutare il genitore ma ha litigato con il suo aggressore, che si è scagliato con una furia disumana contro di lei. Intanto, gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell'aggressione e soprattutto i motivi da cui sarebbe scaturita.