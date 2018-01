Quando ha capito che certamente avrebbe preso una multa salata ha deciso di ingoiare lo scontrino dell'alcol test. Era accaduto anche alcuni mesi fa, in primavera, ma alcune notti fa è capitato nuovamente. Tra sabato e domenica, in via Pezzana, a Carpi, i carabinieri della compagnia locale hanno fermato un’automobile, alla guida della quale si trovava una ragazza di 26 anni di Mirandola. La giovane, visibilmente su di giri, è stata sottoposta all'etilotest, da cui è risultato un tasso di alcool nel sangue pari a 1,77, cioè oltre tre volte il limite stabilito dalla legge. La cosa sarebbe stata già grave di suo ma, a quel punto, malgrado lo stato d'ebbrezza, la giovane ha avuto un barlume di "lucidità" e – dopo essersi resa conto che, per lei, sarebbero stati guai seri – ha ingoiato lo scontrino rilasciato dalla macchinetta, gettandosi fuori dalla vettura per tentare di fuggire, fermandosi dopo una manciata di metri dal momento che era scalza.

Fermata dai carabinieri e subito interrogata su questa stranezza, la ragazza non ha saputo fornire spiegazioni precise: prima ha detto di avere smarrito le scarpe nel locale dove aveva appena trascorso la serata poi, però, non è stata in grado di spiegare di quale luogo stesse parlando: ne aveva dimenticato il nome. Per lei non è potuta che scattare una pesante multa, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e l’immediato ritiro della patente di guida