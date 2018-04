“Pronto, polizia? Ho ucciso la mia amica”: sarebbe questo il tenore della telefonata ricevuta martedì notte dalla polizia a Modena, quando un uomo – dopo aver massacrato di botte una donna e credendo evidentemente di averla ammazzata – si è autodenunciato. A chiamare gli agenti è stato un quarantenne italiano che, da quanto emerso, ha colpito con numerosi calci e pugni al volto una conoscente di quarantaquattro anni. La brutale aggressione è andata in scena di notte in mezzo alla strada, in via Graziani, non lontano dal centro storico della città. Sarebbe stato appunto lui, mentre la vittima si trovava riversa a terra sull’asfalto, a chiamare la polizia che lo ha poi fermato con l’accusa di tentato omicidio. Sul luogo dell’aggressione sono arrivate le ambulanze e i sanitari del 118 che, dopo aver stabilizzato la quarantaquattrenne, l’hanno portata d’urgenza all'ospedale di Baggiovara. La donna ha riportato gravissime ferite al volto a causa dei numerosi calci e pugni e forse anche in seguito all’urto sul marciapiede e attualmente si trova ricoverata in prognosi riservata.

Il presunto aggressore già denunciato in passato da sua madre – È ancora tutto da chiarire il movente della brutale aggressione avvenuta in strada. Per il momento si parla di una discussione tra i due, che pare fossero conoscenti più che veri amici, legata a “futili motivi”. La quarantaquattrenne avrebbe incrociato casualmente l’uomo mentre rincasava in bici e lui subito l’avrebbe insultata e poi aggredita brutalmente finché la vittima non ha perduto i sensi e smesso di reagire. Il presunto aggressore è stato individuato e arrestato poco dopo l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo del pestaggio. Dopo aver dato l’allarme si era allontanato, ma è stato rintracciato in una strada vicina. Si parla di una persona nota per il suo passato violento. Da quanto emerso, infatti, tempo fa il quarantenne sarebbe stato denunciato da sua madre per maltrattamenti e percosse.