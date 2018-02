Un giovane è morto nella serata di martedì in un drammatico incidente stradale avvenuto nel Modenese. Secondo quanto si legge su La Gazzetta di Modena, che riporta le prime informazioni sull'incidente, la vittima è un ragazzo di ventuno anni originario di Ravarino che si chiamava Francesco Totaro. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 22.40, quando l’auto condotta dal giovane, una Dacia Sandero, è uscita di strada sulla Carpi-Ravarino, all’altezza del centro abitato di Sozzigalli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e il 118. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente mortale, l’auto del ventunenne sarebbe l’unica coinvolta nello schianto.

Non risultano altri mezzi coinvolti nell'incidente – Il ragazzo, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito tra un muretto e un fossato ribaltandosi e schiantandosi. Lo schianto non ha lasciato scampo al conducente. Da subito i soccorritori intervenuti sul posto avevano capito di trovarsi dinanzi a un incidente molto grave viste le condizioni dell’auto della vittima. Gli uomini del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della persona che si trovava alla guida dell’auto. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Municipale delle Terre d'Argine.