Tragedia a Modena. Non ce l’ha fatta Davide Pacchioni, il 38enne che sabato sera – attorno alle 20 – si è schiantato contro un palo dopo aver perso il controllo della moto in via Casette, nella zona dei Torrazzi in prossimità di Saliceto Panaro. Dopo l’incidente, Davide era stato ricoverato in ospedale: le sue condizioni erano subito disperate. L’uomo accusato un grave edema cerebrale, gli era stato indotto lo stato di coma farmacologico ma il 38enne non si è mai ripreso e ieri è deceduto. Lascia la moglie e due figli. Un’amica ieri ha detto alla Gazzetta di Modena che l’unico sollievo viene dal fatto che gli organi di Davide Pacchioni ora saranno donati e “qualcuno potrà vivere grazie a lui”.

Il drammatico schianto nella giornata del 26 maggio. Pacchioni era alla guida della sua motocicletta quando perso il controllo del mezzo per motivi che devono essere accertati dalle autorità competenti ed è stato ritrovato sulla strada dopo essersi schiantato contro un palo: un impatto terribile, tanto che il rumore è arrivato ad attirare in strada i residenti della zona, i primi a soccorrerlo e a dare l’allarme al 118. Nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente. La centrale operativa aveva inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica, che erano giunte immediatamente in via Casette. I medici avevano subito soccorso il 38enne sul posto, prima di decidere per il trasferimento in ospedale. Erano intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Modena, che avevano chiuso la strada per effettuare i rilievi di legge. Davide ha lottato per 5 giorni in ospedale, ma purtroppo non c’è stato nulla che si potesse fare per salvargli la vita.