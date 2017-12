Non solo persone da evacuare dalle proprie abitazioni o da soccorre perché intrappolate dalle acque di fiumi e torrenti esondati, in Emilia Romagna i soccorsi hanno lavorato per ore anche per salvare le decine di animali rimasti chiusi in gabbia e bloccati dall'improvviso innalzamento del livello delle acque riuscendo a recuperali. È quanto accaduto ad esempio all'agriturismo La Falda di Campogalliano, in provincia di Modena, che martedì si è ritrovato improvvisamente sommerso dalla piena. Per i proprietari si è trattato di un vero e proprio miracolo sul quale non speravano

Dopo essere stati costretti a scappare in tutta fretta, infatti, pensavano di aver perso tutti gli animali della fattoria, circa un centinaio tra mucche, cavalli e altri animali più piccoli. I titolari, recuperati ieri in fretta con un gommone mentre l'acqua saliva, avevano comunicato che gli animali erano annegati scrivendolo anche sul loro sito. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto per un sopralluogo, però, con grande sorpresa e gioia li hanno ritrovati quasi tutti vivi. Come accertato dai proprietari dopo che i pompieri hanno drenato l'acqua che ha sommerso la zona, in tutto sono stati una decina gli animali deceduti tra cui galline, capre e maiali.