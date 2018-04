Un bambino di 4 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Modena per un sospetto soffocamento. Il piccolo, originario di Carpi, potrebbe aver ingerito accidentalmente un giocattolo. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava al parco con i genitori quando si è sentito male. La madre, resasi conto della gravità della situazione, ha subito avvertito i soccorsi. Trasportato con urgenza all'ospedale di Carpi, successivamente è stato trasferito all'ospedale Policlinico del capoluogo, dove è arrivato in stato di ‘asistolia' (arresto delle contrazioni ventricolari cardiache). Il piccolo è attualmente ricoverato in terapia intensiva e si stanno cercando di accertare le cause del malessere per verificare se effettivamente dipende dall’ingestione di un giocattolo.

“Non sono risultati precedenti cardiologici né patologie sistemiche che possano spiegare l'accaduto”. Così l'Ausl di Modena in merito alle condizioni del bambino. La prognosi è riservata. Nel bollettino medico si legge che “alle 17.15 di ieri è giunto al Pronto Soccorso di Carpi, portato in auto dalla madre, un bimbo di 4 anni in stato di arresto cardiorespiratorio. La madre ha riferito di avere trovato il bimbo riverso a terra, in stato di incoscienza non testimoniata, la cui durata quindi non è stato possibile definire con precisione. All'arrivo in pronto soccorso – prosegue l'Ausl modenese – è stato subito identificato lo stato di arresto cardiorespiratorio e sono state immediatamente avviate le manovre rianimatorie previste dal protocollo: massaggio cardiaco esterno, farmaci endovenosi, intubazione orotracheale precoce, con attivazione immediata del rianimatore, del pediatra e del cardiologo”. Il bimbo è poi stato stabilizzato e “sottoposto ad accertamenti indispensabili in emergenza ed è stato poi centralizzato in terapia intensiva al Policlinico di Modena, accompagnato dal rianimatore, intorno alle ore 19 circa”.