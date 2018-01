Era stata fermata da una pattuglia della polizia stradale nell'ambito dei controlli di routine che scattano lungo le strade durante le serate dei weekend ed era stata sottoposta ad alcoltest ma, sapendo di aver bevuto, ha pensato di mettere in atto un piano molto singolare quanto maldestro per sfuggire alla inevitabile sanzione: ha ingoiato lo scontrino dell'etilometro e si è data alla fuga scalza. Protagonista dell'assurda scena una giovane ragazza di 26 anni residente nel Modenese fermata tra sabato e domenica, da i carabinieri della compagnia di Carpi.

La giovane si è sottoposta tranquillamente all'etilometro senza dare sospetti ma è risultata avere un tasso di alcool nel sangue pari a 1,77. A questo punto l'incredibile reazione che ha colpito di sorpresa anche gli agenti. La 26enne istintivamente ha ingoiato lo scontrino rilasciato dalla macchinetta e poi si è gettata fuori dalla vettura per darsi alla fuga ma ha dovuto desistere dopo poche decine di metri perché si è ricordata di essere scalza. La giovane quindi è stata bloccata e interrogata e infine per lei è scattata una pesante multa, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e l’immediato ritiro della patente di guida.