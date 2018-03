Tragedia nei giorni scorsi a Modena, nella frazione di San Matteo. Un bambino di appena 3 anni si è sentito male, si è accasciato a terra esanime all'interno di una roulotte dove viveva con la sua famiglia ed è morto poco dopo in ospedale . Inutile per lui l'intervento dei sanitari del 118 e dei medici del Policlinico dove è stato portato in ambulanza, il piccolo no, ha mai ripreso conoscenza. Il dramma si è consumato tra sabato e domenica scorsi in un'area dove vivono diverse famiglie nomadi come quella del piccolo, ai piedi dei piloni che sorreggono la linea dell’Alta velocità. Sul caso indagano ora i carabinieri dopo aver ricevuto l'incarico dalla locale Procura della Repubblica che ha deciso di aprire un fascicolo sulla morte del bimbo che però è a carico di ignoti, dunque senza indagati.

Come riportano le cronache locali, la causa potrebbe essere un virus, visto che il bimbo non stava bene da qualche giorno con tosse e febbre ma non si esclude che ad influire sul suo stato possano essere state le condizioni igieniche in cui viveva. A sciogliere ogni dubbio sarà l'autopsia già disposta dal magistrato. Solo i risultati degli esami infatti potranno chiarire con certezza le cause del decesso, se è stato per la forma influenzale in sé, se vi era una predisposizione patologica o se hanno influito le condizioni ambientali. "I genitori mi hanno detto che da qualche giorno il bimbo aveva i classici sintomi di stagione,un po’ di tosse, il raffreddore… Mi hanno riferito poi che il bambino è svenuto, mentre stava guardando la televisione. Prima, hanno detto, che stava tutto sommato bene, che non aveva avuto altri svenimenti" ha spiegato l'avvocato della famiglia, concludendo: "Aspettiamo di conoscere cosa stabiliranno i medici perché può essere tutto"