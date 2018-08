Paura nella tarda mattinata di oggi, lunedì 27 agosto, a Modena dove sono state evacuate per un allarme bomba, poi rientrato, le aule del dipartimento di Economia "Marco Biagi" al Foro Boario. Secondo quanto riporta la Gazzetta di Modena, l'allarme sarebbe scattato per il ritrovamento di tre involucri, forse pile, collegati fra loro da fili, a bordo di un'Ape car parcheggiata proprio sotto la targa che ricorda il giuslavorista ucciso dalle nuove Br nel 2002 sotto la sua abitazione a Bologna. L'oggetto sarebbe stato ritrovato da un operatore ecologico di Hera in piazza Grande: l'uomo ha poi preso con sé il dispositivo e l'ha consegnato ad un agente della Polizia Municipale, che ha subito attivato il protocollo di sicurezza.

Artificieri e carabinieri hanno isolato la zona con transenne e sono stati a lavoro per circa sei ore prima di tranquillizzare tutti i presenti. Non si trattava di una bomba ma di semplici batterie stilo collegate tra di loro, probabilmente usate per l'alimentazione di qualche comune apparecchio elettrico e poi gettate a terra. La zona è stata anche riaperta al traffico. A poche decine di metri dal luogo del ritrovamento, si trova anche la sede della Fondazione Marco Biagi. Si ricorda che il giuslavorista fu assassinato a soli 51 anni da un commando di terroristi appartenenti alle Nuove Brigate Rosse mentre tornava a casa a bordo della sua bicicletta. L'omicidio avvenne un anno prima dell'approvazione della legge da lui promossa e indicata comunemente con il suo nome, ispirata a una maggior flessibilità dei contratti di lavoro.