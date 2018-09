Sembrava la più seria e rigorosa delle madri, ma dietro quell'apparenza c'era ben altro: una donna di 34 anni di carpi, in provincia di Modena, non si è fatta nessuno scrupolo infatti ad abbandonare a lungo il figlio di appena un anno in automobile per andare a rubare, travisata con tanto di maschera do Anonymous e dotata di tutti i "ferri" del mestiere: una scala, cacciavite, crick e altri oggetti da scasso. La donna, dopo essersi arrampicata, ha cercato di rubare l’unità esterna del climatizzatore di un’agenzia assicurativa di Correggio rimediando però una denuncia per tentato furto aggravato, possesso di strumenti atti allo scasso e abbandono di minori.

I fatti sono accaduti alcune notti fa, quando i carabinieri di Correggio hanno ricevuto una segnalazione da parte di alcuni residenti che avevano visto scendere una donna con il viso mascherato da una vettura con le targhe nascoste da plastica nera. I militari, una volta arrivati sul posto, hanno individuato l'automobile e scoperto che al suo interno c'era un bambino di circa un anno che dormiva sul seggiolone. Rimosse le coperture alle targhe, i carabinieri hanno scoperto che la macchina era di una 34enne residente nella bassa reggiana, che nel frattempo era stata vista arrivare con indosso una maschera di Anonymous, guanti arancioni e, a tracolla, uno zaino di colore nero e in spalla una scala.

La donna, identificata e poi accompagnata in caserma, ha confessato di essere stata "reduce" da un tentato furto presso un'assicurazione, dova aveva cercato di rubare un condizionatore d'aria senza tuttavia riuscire nell'impresa.