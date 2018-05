Nara Almeida, giovane brasiliana modella, blogger e star dei social network, non ce l’ha fatta. La ragazza è morta a ventiquattro anni all’alba del 21 maggio a causa di un tumore allo stomaco che le avevano diagnosticato lo scorso agosto. Per mesi la modella ha combattuto con coraggio contro lo malattia, parlando di quanto le stava accadendo anche sui social e cercando di dar forza a se stessa ma anche a tutti quelli nelle sue condizioni. Anche quando i medici le avevano detto che la situazione stava peggiorando lei aveva raccontato ai suoi 4.5 milioni di followers di continuare ad avere speranza. “Sono sicura che questa non sarà la mia fine”, scriveva la modella-blogger.

Il fidanzato: "Sarà sempre la mia ispirazione" – Quando purtroppo Nara si è spenta nel suo letto nell'ospedale Nove de Julho di San Paolo, in Brasile, il fidanzato Pedro Rocha ha scritto un post su Instagram per dare notizia della scomparsa della ragazza. Un post commovente che ha raccolto milioni di “like” in cui il giovane ha scritto che la ventiquattrenne “meritava di riposare”. “Sfortunatamente – si legge nel post – Nara è morta ieri sera dopo tanti combattimenti: volevo averla per sempre, ma lei meritava di riposare. La sua morte lascia un vuoto enorme nel mio cuore, ma lei vivrà per sempre dentro di me, sarà sempre la mia ispirazione, facendomi vedere il mondo in una luce migliore. Sono sicuro che continuerà a trasmettere la sua forza a molte persone, poiché questo era il suo obiettivo. Riposa in pace, amore mio”.