in foto: Adea Shabani, 25 anni (Facebook).

Da quando è scomparsa nel nulla, lo scorso 23 febbraio, a Hollywood non si parlava d'altro. Sono stati giorni di apprensione per il destino Adea Shabani, 25enne modella e attrice di origine macedone, di cui si sono perse le tracce improvvisamente. A dare l'allarme erano stati alcuni suoi amici che, preoccupati dal fatto di non ricevere risposta ai loro messaggi insistenti, hanno contattato le forze dell'ordine, che a loro volta hanno intensificato le ricerche. Un giallo che ha tenuto con il fiato sospeso tutti gli Stati Uniti e che si è concluso con un tragico epilogo: Adea è stata ritrovata senza vita in una fossa non troppo profonda in una zona a Nord della California. Il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione. Manca, tuttavia, ancora la conferma ufficiale che quel cadavere appartenga alla modella scomparsa, e per la quale si attendono i risultati dell'autopsia, in programma mercoledì prossimo, ma secondo gli inquirenti non ci sarebbero molti dubbi, come ha sottolineato William Hayes, capo della polizia di Los Angeles nel corso di una conferenza stampa. "Non abbiamo potuto procedere ad una identificazione immediata a causa delle cattive condizioni dei resti".

Toccherà agli investigatori risolvere il mistero per capire chi abbia ucciso la ragazza. La vicenda è abbastanza intricata. Adea è stata vista l'ultima volta lo scorso 23 febbraio: le telecamere di sorveglianza l'hanno filmata nei pressi della sua casa di Hollywood con il 33enne Chris Spotz, forse il suo amante, dato che era fidanzato con un'altra donna. Poco dopo è arrivata alla polizia la segnalazione della sua scomparsa da parte di alcuni amici della 25enne, che non rispondeva più ai loro messaggi. I dubbi degli inquirenti si sono subito concentrati su Chris, che ha sempre sottolineato la propria estraneità ai fatti, anche se all'inizio di marzo un conoscente dei due aveva rivelato di aver ricevuto una telefonata in cui una voce non conosciuta avvertiva di aver visto Adea mentre veniva caricata nel cofano dell'auto del ragazzo. Poi, dopo due mesi di ricerche al buio, la svolta è arrivata a poche ore dal ritrovamento del corpo senza vita della modella. Spotz si è infatti ucciso con un colpo di pistola al termine di un inseguimento della polizia. È probabile che all'interno del pick-up dell'uomo le forze dell'ordine abbiano trovato degli indizi utili a risolvere il giallo, portandoli direttamente nel luogo dove era seppellita la giovane.

E mentre si attendono i risultati dell'autopsia, la famiglia della ragazza, che si trova in Macedonia, è disperata. Dopo aver ingaggiato un investigatore privato e aver offerto una ricompensa di 25mila dollari a chiunque avesse informazioni su di lei, è pronta a partire per la California, non appena si avrà l'ufficialità che quel corpo trovato in un fosso a poche miglia da Sacramento sia proprio di Adea.