Ha avuto il successo sperato la mobilitazione internazionale per la piccola Zainab Mughal, la bimba americana di due anni che combatte contro il tumore al cervello che l’ha colpita – un neuroblastoma. La piccola avrebbe bisogno, per tutta la durata dei trattamenti, di diverse trasfusioni di sangue, ma di un tipo che è fra i più rari al mondo. Per lei a dicembre è scattata una gara di solidarietà senza frontiere, che ha già ‘fruttato' quattro donatori. Lo ha affermato la Ong Usa ‘One Blood', che in una nota ufficiale fa sapere che la ricerca deve continuare per trovarne almeno altri tre.

Zainab Mughal è affetta da neuroblastoma, un tumore delle cellule nervose, e per le terapie che sta seguendo ha bisogno di diverse trasfusioni. Il sangue della bambina è “estremamente raro” perché non ha un antigene che la maggior parte delle persone porta nei globuli rossi, spiega ‘OneBlood’, centro no profit che sta guidando la ricerca di donatori. Gli unici potenzialmente compatibili potrebbero essere persone di discendenza esclusivamente pakistana, indiana o iraniana con sangue di tipo O o A. Ma anche all’interno di queste popolazioni, meno del 4% delle persone ha un sangue senza l’antigene ‘Indian B’.

Dopo gli appelli internazionali sono stati trovati dunque quattro donatori compatibili, due in Usa e due in Gran Bretagna. Ma non basta. La bimba sta ricevendo una chemioterapia da diversi mesi, che ha ridotto le dimensioni del tumore, spiega il New York Times, e ora deve sottoporsi ad una operazione per la rimozione e due trapianti di midollo. "I dottori hanno spiegato che per ogni trapianto servono dalle due alle tre unità-afferma il padre di Zainab, Mughal, in un video sul sito di OneBlood -, e al momento non c'è questa disponibilità di sangue".